Благовещенск, , 06:03 — REGNUM Внедрение в систему обучения курсов практической стрельбы началось в общевойсковом объединении Восточного военного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Читайте также: Тихоокеанский флот провёл соревнования по практической стрельбе

Первыми методику, взятую у спортсменов, занимающихся практической стрельбой, освоили разведывательные и мотострелковые подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту, затем программа обучения стала внедряться в остальные части округа.

Практическая стрельба представляет собой выполнение стрельбы из штатного стрелкового оружия — пистолет, автомат, пулемёт — в движении, при переползании, а также из неудобных и неустойчивых положений, что серьёзно повышает уровень стрелковой подготовки военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, на Тихоокеанском флоте прошли соревнования по практической стрельбе.