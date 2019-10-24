Москва, , 17:59 — REGNUM Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуры 13 глав регионов в качестве исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатур исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии. Среди них — 13 высших должностных лиц ряда субъектов РФ. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Так, принято решение назначить высших должностных лиц субъектов РФ исполняющими полномочия секретарей региональных отделений партии: Мурата Кумпилова — Адыгейского, Радия Хабирова — Башкортостанского, Казбека Кокова — Кабардино-Балкарского, Айсена Николаева — Якутского, Олега Кожемяко — Приморского, Владимира Владимирова — Ставропольского, Александра Богомаза — Брянского, — Кировского, Андрея Чибиса — Мурманского, Глеба Никитина — Нижегородского, Андрея Травникова — Новосибирского, Дмитрия Азарова — Самарского и Михаила Развожаева — Севастопольского.

Помимо этого, принято решение назначить исполняющими полномочия секретарей региональных отделений партии: Татьяну Гигель — Республики Алтай, Михаила Илезова — Ингушского, Магомеда Даудова — Чеченского, Максима Иванова — Хабаровского, Валерия Мелихова — Курского, Михаила Галахова — Новгородского и Александра Козловского — Псковского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 24 октября председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

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