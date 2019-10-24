Москва, , 14:55 — REGNUM Главы регионов Мурат Кумпилов (Республика Адыгея), Радий Хабиров (Республика Башкирия), Казбек Коков (Кабардино-Балкарская республика), Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия)), Олег Кожемяко (Приморский край), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Богомаз (Брянская область), Игорь Васильев (Кировская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Михаил Развожаев (Севастополь) прибыли в Москву на партийное совещание, посвящённое кадровым вопросам, подготовке к съезду «Единой России» и к новому выборному циклу. Совещание проходит под руководством председателя партии, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, наилучших результатов на выборах 8 сентября 2019 года партия достигла в тех регионах, где губернаторы были поддержаны партией «Единая Россия». В связи с этим главы регионов, присутствующие на совещании, выступили с инициативой возглавить региональные отделения партии.

Инициатива была одобрена председателем партии.