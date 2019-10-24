Вильнюс, , 16:07 — REGNUM Прибалтика для США стала «своим регионом», и это подтверждает прибытие в Литву 500 военнослужащих США с 30 танками Abrams, множеством другой техники, и полёты американских бомбардировщиков B-52 вдоль границы с Калининградской областью, заявил сегодня, 24 октября, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, которого не смущает, что в Литве США дислоцирует наступательное вооружение, называя всё это мерами по демонстрации защиты от потенциального агрессора. О том, что в роли «агрессора», по версии Кароблиса, выступает Россия, он не детализировал, однако в Литве регулярно заявляют о необходимости подготовки к военному конфликту с РФ, где НАТО — это якобы обороняющаяся сторона.

«Продемонстрировано, что для НАТО и США Литва и прибалтийский регион в целом становится своим, они используются для учений, и в данном случае целью было познакомиться с новой географией, именно с той географией, которую в случае кризиса эти силы должны будут прикрывать», — сказал Кароблис (цитата по новостному агентству BNS).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Литву идёт переброска 500 военнослужащих США с тяжёлой военной техникой, которые пробудут в Литве до весны 2020 года. В то же время 23 ноября стратегические бомбардировщики США B-52 отработали бомбовые удары на авиаполигоне близ границы с Калининградской областью.

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