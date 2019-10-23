Рим, , 14:47 — REGNUM 58% граждан Италии высказываются против повышения пенсионного возраста, передает Termometro Politico в среду, 23 октября, со ссылкой на исследование Ixe.

Именно столько граждан полагают, что правительство должно продлить срок действия так называемой «квоты 100», утвержденной в 2018 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини. «Квота 100» предполагает снижение пенсионного возраст с 67 до 62 лет при наличии 38 лет трудового стажа: сумма возраста и стажа должна быть не менее 100.

23% респондентов считают, что действие этой реформы нужно остановить, то есть высказываются за обратное повышение пенсионного возраста. Еще 19% граждан не определились со своей позицией.

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