Рим, , 15:05 — REGNUM Если власти Италии примут решение об отмене снижения пенсионного возраста, на улицах Рима появятся баррикады, заявил в понедельник, 14 октября, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA.

Оппозиция в случае принятия министрами такого решения «запрет их во дворцах», добавил Сальвини.

В 2011 году по инициативе либералов пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет, в 2018 году, по инициативе «Лиги» — снижен до 62 (в случае наличия 38 лет трудового стажа).

Некоторые представители действующего коалиционного правительства либералов и популистов высказывались за новое повышение пенсионного возраста, однако официальных заявлений такого рода министры не делали.