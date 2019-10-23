Бристоль, Великобритания, , 13:42 — REGNUM Стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н провели тренировочный полёт над Чёрным морем, сымитировав при этом бомбардировку полуострова Крым. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

По данным источника, два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress с бортовыми номерами 60−0025 и 61−0010 19 октября взлетели с британской авиабазы Фэрфорд. К 17:20 мск один из них приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку, а затем в 17:50 начал удаляться от полуострова.

При этом на сайте европейского командования ВС США (EUCOM) данный полет был назван тренировочным и проводился для обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил (ВВС) США B-52H во время данного тренировочного полёта при подлете к российской границе был встречен российским истребителем.

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