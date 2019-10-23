Симферополь, , 12:30 — REGNUM Членам экипажей «атаковавших» Крым B-52H следует помнить, что такую атаку можно совершить только ценой собственной жизни, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 октября, комментируя информацию о тренировочном полете самолетов ВВС США и имитации бомбардировки Крыма.

Ранее в штабе Вооруженных сил США в Европе сообщили, что стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Чёрным морем. Состоялась совместная с военными из Грузии, Украины и Румынии тренировка. По данным PlaneRadar, один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

«В связи с имитацией американцами авиационной атаки на Крым вспоминается сюжет хорошего советского фильма о танкистах — «Атака». В нём танковая рота, выполняя поставленную на учениях задачу, «уничтожает» пусковую установку «вражеских» тактических ракет с ядерными боеголовками. Уничтожает, естественно, ценою своей «гибели», поскольку, выйдя на прямую наводку, оказывается под ударом всех средства защиты этой установки. Танкисты это хорошо понимают, но нам тоже понятно, почему они на это готовы, причём готовы не понарошку: это — дети воевавших в Великой Отечественной войне отцов.

И вот я задаюсь вопросом: американские экипажи «атаковавших» Крым B-52H тоже понимают, что такую атаку можно совершить только ценой собственной жизни? А участвовавшие в этих учениях военные Украины, Грузии и Румынии отдают себе отчёт в том, что они уже тоже «уничтожены»?

Соображения генералов, направляющих летчиков на подобные задания, понятны. Как и соображения одобряющих такие демонстрации политиков. Но отдавать себе отчёт в исходе таких тренировок необходимо всем.

Возвращаясь к сравнению с фильмом, напомню, что снаряд из пушки перехватить невозможно. А вот сами самолеты-агрессоры и пущенные с B-52H ракеты будут с высокой долей вероятности уничтожены расположенными в Крыму комплексами С-400.

Их расчёты, кстати говоря, тоже в тот день хорошо потренировались», — отметил Михаил Демурин.