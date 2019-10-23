Москва, , 09:50 — REGNUM Министерство внутренних дел России не получало уведомления от Соединенных Штатов о задержании бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В МВД России официального уведомления о задержании Билалова не поступало», — сказал источник.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Билалов был задержан утром 22 октября в собственном доме в пригороде Майами (штат Флорида) службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США.

Ахмед Билалов был снят с должностей главы компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России. Против него в РФ было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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