Компания «Курорты Северного Кавказа» создана в 2010 году. После разгромной критики со стороны президента России Владимира Путина за срыв графика строительства в 2013 году компания была лишена подряда на возведение комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки» для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.