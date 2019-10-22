«С чистой совестью?!»: Вопросы следствию о братьях Билаловых
Вот что писало ИА REGNUM о закрытии уголовных дел братьев Билаловых в 2013 году.
Билалов был снят с должностей главы компании и вице-президента Олимпийского комитета России. Против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова
О задержании Билалова в посольстве России в США узнали из прессы. Запрос был направлен 22 октября, сейчас дипломаты ожидают реакции властей.
Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания Билалова.
Компания «Курорты Северного Кавказа» создана в 2010 году. После разгромной критики со стороны президента России Владимира Путина за срыв графика строительства в 2013 году компания была лишена подряда на возведение комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки» для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком. Причины задержания не сообщаются.
Газета The Miami Herald сообщила о задержании экс-главы госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова 22 октября во Флориде, США.