24 октября 2019 | Время чтения 9 мин

Наталия Николаева, , 03:49 — REGNUM Регионы России в ожидании кадровых решений. Неофициально прошла информация, что четыре губернатора уже написали заявления «по собственному», а прогнозируется отставка 11 глав регионов в ходе кадровых ротаций до Единого дня голосования-2020. Напомним, в 2020 году плановые выборы глав субъектов ожидаются в 17 регионах страны. В Чувашии, где у главы Михаила Игнатьева в 2020 году заканчивается второй срок полномочий, вторая половина октября отличалась повышенной медийной активностью первого лица: он и встречается с «ведущими СМИ» (уже второй раз за месяц), и проводит личный приём граждан (избранных), и выходит в прямой радиоэфир, где на чувашско-русском языке отвечает на вопросы журналистов и чуть-чуть — жителей. В общем, информационно восполняет длительное отсутствие из-за операции и всячески пытается демонстрировать здоровье, выносливость, знание предмета и оптимизм — хотя, надо признаться, выражением «я в теме» несколько злоупотребляет, а уровню эмоционального настроя могут позавидовать лишь законченные пессимисты. Впрочем, итоги пребывания во власти Михаил Игнатьев подводить не спешит, но заказывает новое социологическое исследование о самочувствии жителей и доверии к власти стоимостью 1,2 млн рублей.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Примечательно, что в канун уже традиционного осеннего «губернаторопада» ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры публикует исследование на тему поиска идеального политического лидера через призму киногероев. Выяснилось, что образ умного сильного силовика по-прежнему доминирует в представлении граждан России об идеальном политике: симпатии россиян принадлежат Штирлицу (20%), чей образ вот уже 20 лет олицетворяет президент страны Владимир Путин. 12% набрал образованный и компетентный профессор Преображенский, по 11% — борец со злом и несправедливостью Данила Багров и другой борец — с преступностью следователь прокуратуры Мария Швецова. При этом стоит отметить, что в самой младшей возрастной группе респондентов лидерство — за честным и справедливым, но всё-таки убийцей Данилой Багровым (31%) и криминальным авторитетом Сашей Белым (24%) из «Бригады». То есть запрос на справедливость, даже через кровь, растёт. (По крайней мере, у молодого поколения, которое, возможно, и не знакомо с шедеврами советского кино). Как и увеличивается доля тех (по сравнению с исследованием 20-летней давности), кто импонирует самодостаточному и критичному профессионалу из «Собачьего сердца», для которого «разруха в головах» — это главная проблема. Что 100 лет назад — что сейчас.

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Согласно данным исследования, тремя наиболее важными качествами политика/политического лидера россияне назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%) и близость к народу (26%). Также в числе качеств, которыми должен обладать политический лидер, респонденты отметили умение эффективно организовывать работу других людей (25%), хорошую информированность о положении дел в стране (21%) и наличие четкой программы действий (18%). Исходя из этих качеств, опрошенные и составляли свой рейтинг киногероев. И пока социологи и политологи трактуют данное исследование, простые граждане наблюдает за Украиной, где президентом стал Владимир Зеленский со своим киногероем Голобородько из телесериала «Слуга народа», воплотившем в себе чаяния народа о настоящем национальном лидере.

Трудно сказать, на какого героя (а всего фигурируют 11 персонажей) больше походит Михаил Игнатьев. Он не силовик, но, как считается, пришёл во власть не без участия силовых структур, о чём свидетельствовала первая официальная встреча с бывшим главой УФСБ по Чувашии Станиславом Вороновым, состоявшаяся сразу после «назначения» на должность президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2010 году. Честен ли он? Наверное — вопрос сложный и в некотором роде философский… Но разве честно приглашать на «встречи с СМИ» одних журналистов и закрывать двери перед другими, а иногда и выставлять за порог, что было ‑ и неоднократно? Даи пресс-конференции Михаила Игнатьева с прежним позиционированием открытости власти и готовностью отвечать на любые неудобные вопросы СМИ и блогеров, уже не проводятся:формат пресс-конференций по образцу президента Владимира Путина вытеснили кулуарные встречи со СМИ, какие практикует премьер Медведев.

Честен ли глава Чувашии перед бизнесом, когда на обвинения в инвестиционном спаде говорит о создании благоприятного инвестиционного климата (республика в топ-10 национального рейтинга по этому показателю) и недоговаривает, что деньги текут туда, где им хорошо. Видимо, им (деньгам) хорошо было при предшественнике Игнатьева —Николае Федорове, который затащил 30-миллиардный проект строительства завода солнечных модулей «Хевел» с Роснано, а плоды, в том числе темпов падения инвестиций теперь переживает действующий глава региона. Так Михаил Игнатьев и объяснил инвестиционный упадок. Второй фактор — по его словам, «когда тракторный завод встал» (предприятия концерна «Промтрактор», который из долговой ямы вытаскивает федеральное правительство). А в целом проблема инвестиций, по его мнению, — в дефиците предпринимателей уровня Вексельберга и отсутствии углеводородов в республике.

Перечисляя бизнесменов, которые «поднимались» при нём, он сообщил о фирме «Девелей» в Канаше, открытой немецким предпринимателем, которая «майонезы и кетчупы продает даже за пределы» России. О «предприятии мирового уровня «Сеспель» в Моргаушском районе и кирпичном заводе в Красноармейском районе, выпускающем ежегодно 70 млн облицовочного кирпича». Но никаких цифр по их вкладу в экономику республики не привёл, хотя, быть может, они и стали «градообразующими». Но зато все усвоили, что глава региона «ставит задачу» по уровню зарплаты перед руководителями предприятий, которым бюджет помогает. В остальных случаях — зарплата на совести бизнеса, и это не его компетенция:

«У главы республики есть ограничения соответственные, куда имею право, а куда не имею права влезать».

Так почему инвестиции не только не приходят, а утекают? Почему в Чувашии остался только один Виктор Феликсович Вексельберг с «Химпромом» и «Хевелом», а «пул предпринимателей» так и не сформировался? К слову, даже Вексельберг, который инициировал «тепличный» проект по выращиванию овощей в Чувашии, уходит из этого бизнеса. Между тем вопрос об инвестициях важен не только для жителей, ещё в самой глубине души лелеющих надежду на высокие зарплаты на своей малой родине. Это важно и для Кремля, потому что инвестиционная составляющая входит в число основных критериев оценки глав регионов. А инвестиции в Чувашии падают вопреки ежегодно высокому рейтингу региона по созданию условий инвесторам: с 65 млрд рублей в 2012 году до 51 млрд рублей в 2018-м. И даже заявленный китайскими инвесторами проект в 10 млрд рублей сопровождается чередой скандалов и социальных протестов — в результате инвестор пригрозил уходом в другой регион, а Игнатьев обвинил в этом «провокаторов и зарабатывающих дешёвый авторитет депутатов».

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Почему Чувашия оказалась в 10-ке наиболее отстающих и бедных в стране? В ПФО в списке регионов «со слабой экономикой», кроме Чувашии, ещё только Марий Эл, но та республика всегда была «депрессивной». Почему ранее считавшееся главным преимуществом — высокую плотность населения — теперь в Чувашии называют основной проблемой «методики счёта» ВРП и среднедушевых доходов, и, видимо, причиной всех бед. Но при жалобах на высокую плотность населения власти в то же время заявляют, что «наши ценности — это люди». При таком подходе возникает кощунственная мысль о том, выгодно ли властям Чувашии увеличение рождаемости, ведь тогда население станет ещё «плотнее»?

Стоит также отметить, при небольшой территории и высокой плотностью населения, что предполагает дешёвую рабочую силу, меньшие затраты на инфраструктуру вкупе с транспортной доступностью и близостью к Москве (час на самолёте или ночь в поезде), когда-тосчитались основными преимуществами для привлечения инвесторов. Теперь последний плюс региона используют «трудовые мигранты» и «вахтовики», зарабатывающию на семью за пределами республики.

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Так чего Чувашии и её главе не хватает? А нам?

На этом фоне позитивом и многообещающе выглядят сводки из Мурманской области, где теперь, после состоявшихся выборов, полноценно губернаторствует уроженец Чебоксар Андрей Чибис, которого не раз «сватали» на высшую должность, в том числе на малую родину. Он любит повторять: «Наш бизнес носим на руках». Из последних октябрьских бизнес-новостей из Мурманска — «Норникель» инвестирует в нашу область порядка 140 млрд рублей», а под Териберкой «стартовало строительство ветропарка, инвестор — мощнейшая итальянская компания Enel».

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