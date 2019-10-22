Москва, , 21:26 — REGNUM По сути именно президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могли сегодня продемонстрировать, что классическая дипломатия жива, и весьма разные страны в очень трудной ситуации могут найти выход, который в той или иной мере устроит всех, и который опирается на понимание и учёт интересов всех сторон, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Оба лидера этой возможностью с блеском воспользовались, и мы имеем непростую, но крайне важную договорённость о введении с завтрашнего дня на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы», — отметил сенатор.

Их действия будут скоординированы с турецкой стороной, и главное будет обеспечено: территориальная целостность Сирии, предотвращение эскалации боевых действий, невозможность для террористов воспользоваться острой ситуацией на сирийско-турецкой границе и, конечно же, продолжение мирного урегулирования в Сирии, указал парламентарий.

«Но в любом случае ключевое — это именно триумф дипломатии и провал политики угроз и санкций. Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу», — подчеркнул Косачёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции.

Читайте развитие сюжета: Клинцевич: Россия и Турция вступили в новый этап сотрудничество по Сирии