Бишкек, , 20:53 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о введении временного запрета на импорт некоторых видов нефти и нефтепродуктов с применением автотранспорта. Об этом сегодня, 22 октября, сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что на принятие таких мер власти страны вынуждены пойти для сокращения теневой экономики и борьбы с контрабандой нефтепродуктов.

Также в аппарате правительства уточнили, что завозимые в Киргизию нефтепродукты, предназначенные для дальнейшей реализации на автозаправках, зачастую оформляются как товарные позиции.

«В дальнейшем ввезенные таким способом нефтепродукты реализуются на рынке по более низкой цене в среднем на 15% — 20%. Тем самым, с данных объемов контрабандных нефтепродуктов не уплачивается акцизный налог», — подчеркивают в пресс-службе.

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