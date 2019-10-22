Бишкек, , 16:18 — REGNUM Власти Казахстана не позволят Киргизии вывозить казахстанскую нефть для ее последующей перепродажи в другие страны. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает «Tengrinews».

По словам высокопоставленного казахстанского чиновника, бензин из Казахстана в Киргизию сейчас попадает только контрабандным путем. При этом он отметил, что по этой причине Астана ввела ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов автотранспортом.

Читайте также: Киргизия рискует остаться без бензина из Казахстана

Глава ведомства подчеркнул, что бюджет Казахстана будет терять в среднем $60 (3,8 тысячи рублей) с каждой тонны нефти в случае налаживания беспошлинных поставок в Киргизию в рамках Евразийского экономического союза.

«Мы не будем чьими-то спонсорами. Мы говорим: «Реэкспорта не будет, на свои нужды берете небольшое количество — нет вопросов». Пока киргизская сторона не согласна», — подытожил Бозумбаев и добавил, что переговоры о беспошлинных поставках нефти продолжаются.

Читайте также: 20% автомобильного топлива в Киргизии — контрабанда из Казахстана