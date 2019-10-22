Москва, , 13:17 — REGNUM Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи будут сложными и небыстрыми, заявил 22 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ясно, что небыстро. Много тем, очень сложные будут разговоры, это очевидно. Поэтому посидят», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, переговоры начнутся с «узкого состава» и без каких-либо «компонентов отдельного визита».

Также Песков выразил надежду, что Эрдоган на встрече с Путиным сообщит о дальнейших планах Турции по военной операции «Источник мира» в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 октября, Путин встретится в Сочи с Эрдоганом. Темой встречи станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности, стороны обсудят проводимую Анкарой военную операцию в Сирии, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов.

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