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Что решат Путин и Эрдоган по Сирии? Переговоры в Сочи — трансляция

22 октября президент России Владимир Путин встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, темой встречи в Сочи станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности, стороны обсудят проводимую Анкарой военную операцию в Сирии.

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По итогам переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут пресс-конференцию.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган