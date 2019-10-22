Что решат Путин и Эрдоган по Сирии? Переговоры в Сочи — трансляция
22 октября президент России Владимир Путин встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, темой встречи в Сочи станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности, стороны обсудят проводимую Анкарой военную операцию в Сирии.
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По итогам переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут пресс-конференцию.