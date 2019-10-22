Москва, , 12:38 — REGNUM России следует либо игнорировать обвинения во вмешательстве в американские выборы, либо пойти в контратаку, напомнив о событиях 1996 года, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 октября, комментируя заявления основателя Facebook Марка Цукерберга.

Как сообщалось ранее, Цукерберг сказал, что Facebook зафиксировал попытки России, Китая и Ирана вмешаться в выборы президента США, которые пройдут в 2020 году.

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«Тема российского вмешательства в выборы в США, честно говоря, порядком надоела. Уверен, что она надоела не только читающей и смотрящей телевидение публике, но и политикам в нашей стране. С этим надо что-то делать.

Думаю, хорошим вариантом стало бы полное игнорирование этой темы как в постановочном плане, то есть когда наши СМИ перепевают американские или другие заявления на этот счёт, так и в плане откликов на американские заявления. Надо сделать так, чтобы их для нас не было. И уж точно не надо оправдываться, что-то там «опровергать». Сделать это будет непросто, но возможно.

Другой вариант (причём он может быть и сопутствующим) — резко обострить тему американского реального вмешательства в выборы президента России в 1996 году. Оно, как мы знаем, осуществлялось именно по государственной линии. То, что на это вмешательство имелось согласие и даже просьба тогдашнего президента России Бориса Ельцина (это зафиксировано в опубликованных недавно американцами записях переговоров американского и российского президентов того периода), ничего не меняет. Да, стыдно, что тогда у нас был такой президент. Да, стыдно, что он «победил» таким образом, каким он «победил», но что делать.

Об этом надо много говорить и писать, распространять эту информацию в мировых СМИ. И одновременно ничего по поводу того, для чего мы это делаем, не комментировать; просто распространять эту информацию.