Москва, , 09:10 — REGNUM Фейковой новостью назвала сообщение главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России в выборы США официальный представитель МИД Мария Захарова 22 октября на своей странице в Facebook.

Захарова привела в сообщении слова Цукерберга о том, что компания якобы зафиксировала попытки со стороны России, Ирана и Китая «вмешаться в выборы США 2020 года».

«Вот вам и «фейк ньюз в соцсетях». Дёшево и сердито», — написала она.

Напомним, в интервью телеканалу NBC основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания зафиксировала попытки повлиять на выборы в Соединенных Штатах из-за рубежа. При этом он привел три страны, ответственных за это вмешательство, — это Россия, Иран и Китай.

Напомним, в июле 2019 года Цукерберг заявил в интервью изданию Recode, что в распоряжении Facebook есть данные о «попытках России» вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. Однако противники Дональда Трампа не смогли доказать, что его избрание было результатом вмешательства России в выборы.

Российская сторона не раз обращала внимание на безосновательность сообщений о вмешательстве в американские выборы.

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