Киев, , 14:22 — REGNUM

Израиль должен признать так называемы «голодомор» геноцидом украинского народа, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщило 19 августа информационное агентство УНН.

«Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года с аналогичной просьбой выступил предшественник Зеленского, президент Украины Пётр Порошенко.

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Напомним, так называемый «голодомор» является одним из главных мифов независимой Украины. Украинские пропагандисты считают, что в начале 30-х годов XX века голод в СССР был спровоцирован искусственно, чтобы сломить некое украинское «сопротивление». При этом игнорируется множество фактов, к примеру, что голод поразил не только территорию Украины, но и территорию РСФСР и Казахстана, где никаких украинцев не было.

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