Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон высмеяла письмо американского лидера Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Она опубликовала на своей странице в Twitter вымышленное шутливое письмо президента Джона Кеннеди генсеку СССР Никите Хрущеву по поводу карибского кризиса.

«Убирай свои ракеты с Кубы. Все тогда скажут: «Ура! Хрущев! Ты лучший!». А если не уберешь, все скажут «что за подонок» и будут обзывать твою помойную страну», — говорится в шутке.

Также шутливое письмо содержит ненормативную лексику и оканчивается фразой «звякну тебе попозже», а также мысленными объятьями лидеров США и СССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно о письме президент США Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, отправленное перед началом Турцией военной операции «Источник мира» в Сирии. В самом письме Трамп советует главе Турции «не быть дураком» и «не строить из себя крутого парня».

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