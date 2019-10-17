Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отправлял турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо перед началом военной операции «Источник мира» в Сирии, где призывал президента Турции «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком», сообщает Reuters.

Серьёзный разговор White House

Агентство приводит письмо Трампа к Эрдогану от 9 октября, опубликованное 16 октября пресс-службой Белого дома.

Трамп «Давай заключим сделку! Ты не хочешь быть ответственным за убийства тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики — а я могу. Я уже выразил тебе свое уважение в ситуации с пастором Брансоном».

Трамп «Я упорно работал, чтобы решить часть твоих проблем. Не подведи мир. Ты можешь договориться. Генерал Мазлум хочет с тобой поговорить и сделать признания, которые они никогда не делали раньше. Я тебе конфиденциально отправляю копию его письма, которое я только что получил».

Трамп «История благосклонно отнесется к тебе, если ты все сделаешь правильно и гуманно. Или в истории ты останешься как дьявол, если не сделаешь все хорошо. Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком! Позвоню тебе позже».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался обсуждать прекращение военной операции «Источник мира» с американской делегацией. По его словам, обсуждать прекращение огня он готов только с президентом США Дональдом Трампом.

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