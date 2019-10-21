Мадрид, , 21:49 — REGNUM В Испании в ближайшие дни начнется эксгумация останков Франсиско Франко — тело диктатора перенесут из мавзолея в Долине павших на кладбище Мингоррубио, 21 октября передает агентство Reuters.

На эксгумации 24 октября будут присутствовать двадцать два потомка Франко, для остальных граждан и журналистов доступ в мавзолей и всю Долину павших будет закрыт.

Родственники Франко несколько лет оспаривали решение правительства о перезахоронении диктатора в судах. Верховный суд отклонил последнюю апелляцию в сентябре.

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