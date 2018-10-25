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«Франко — преступник! Прочь из собора!»

Политика

Испанского диктатора намерены перезахоронить в кафедральном соборе

Мадрид, 25 октября 2018, 23:46 — REGNUM  В Мадриде прошла акция протеста в связи с планами перезахоронения диктатора Франсиско Франко в склепе кафедрального собора Альмудена, 25 октября передает агентство Associated Press.

Несколько сотен протестующих с плакатами «Франко — преступник! Прочь из собора!» потребовали от властей Испании и Католической церкви не допустить захоронения диктатора в соборе в центре Мадрида.

Правительство Испании намерено эксгумировать останки Франко из мавзолея в Долине Павших, однако после этого они будут переданы родственникам, которые намерены захоронить генерала в семейном склепе в кафедральном соборе Альмудена.

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Политическая жизнь Испании
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