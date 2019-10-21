Гонконг, Китай, , 17:01 — REGNUM Полиция арестовала 34 человек во время столкновений в метро на северо-западе Гонконга, 21 октября передает агентство Reuters.

По сообщению полиции, шестерым арестованным на станции в районе Юен Лонг уже были предъявлены обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября более сотни демонстрантов попытались заблокировать станцию метро в районе Юен Лонг в Гонконге. Акция приурочена к нападению на «сторонников демократии» в метро Гонконга 21 июля.

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