Гонконг, Китай, , 16:48 — REGNUM Полиция Гонконга вытеснила протестующих из метро на северо-западе Гонконга, 21 октября передает агентство Reuters.

Более сотни демонстрантов собрались на станции метро в районе Юен Лонг в Гонконге. Для разгона радикальных активистов полиции пришлось применять дубинки и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 20 октября, марш десятков тысяч человек в районе Коулун в Гонконге также закончился беспорядками и столкновениями с полицией.

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