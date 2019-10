Канберра, , 15:45 — REGNUM Ряд австралийских изданий выразили свой протест против закона о национальной безопасности, закрасив чёрным цветом текст первых полос. Об этом 21 октября сообщает BBC.

Журналисты изданий считают, что закон о национальной безопасности ограничивает свободу прессы. Рядом с чёрной полосой на газетах стоит красная печать «секретно». Сообщается, что в протесте приняли участие сотрудники таких изданий, как The Bulletin, The Daily Telegraph, Sydney Morning Herald, The Australian и многие другие.

Одной из причиной для протеста послужили обыски в офисе телерадиокорпорации Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Напомним, в июне 2019 года полиция Австралии провела обыски в центральном офисе ABC в Сиднее. По некоторым данным, причиной этого стала череда опубликованных в 2017 году материалов, которые касались сотрудников военных спецподразделений Австралии в Афганистане.

Напомним также, что в 2018 году в Австралии были приняты законы о национальной безопасности, которые в частности предусматривают уголовную ответственность за разглашение секретной информации.

