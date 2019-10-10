Сан-Сальвадор, , 11:00 — REGNUM «Мы с обеспокоенностью наблюдаем, как открыто нарушается свобода прессы и самовыражения», — написало в официальном заявлении руководство старейшей в Сальвадоре и Центральной Америке газеты Diario Co Latino. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Заявление было сделано после того, как в ряд издательств, ведущих вещание с левых политических позиций, в том числе и Diario Co Latino, пришли проверки от министерства труда. Инспекторы потребовали информацию о трудовых договорах, а также выплате зарплат и страховок. Ещё раньше правительство обрушилось с критикой на ряд электронных СМИ. Во всём этом руководство Diario Co Latino усмотрело тревожный знак.

Главный редактор газеты Франсиско Валенсия обратился к президенту Найибу Букеле с призывом «не позволять нарушать свободу самовыражения» и запросил встречу с главой государства.