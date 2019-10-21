Киев, , 15:08 — REGNUM Украинские политики своими действиями дают юмористам повод для сатиры, сообщили 21 октября в пресс-службе студии «Квартал 95» на официальной странице в социальной сети Facebook.

В пресс-службе отреагировали на критику номера, в котором был высмеян пожар в доме экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

Юмористы обратились к министру культуры молодёжи и спорта Владимиру Бородянскому, а также к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову.

«Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съёмку, чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет. Также обращаемся к министру экономики… Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдёт не так, можете смело обвинять нас», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Бородянский извинился перед Гонтаревой за то, что в номере участвовал национальный академический украинский народный хор Украины имени Григория Верёвки, а Милованов заявил, что шутки в адрес экс-главы НБУ могут ухудшить инвестиционный климат на Украине.

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