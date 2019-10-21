Киев, 21 октября 2019, 15:08 — REGNUM Украинские политики своими действиями дают юмористам повод для сатиры, сообщили 21 октября в пресс-службе студии «Квартал 95» на официальной странице в социальной сети Facebook.
В пресс-службе отреагировали на критику номера, в котором был высмеян пожар в доме экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.
Юмористы обратились к министру культуры молодёжи и спорта Владимиру Бородянскому, а также к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову.
Напомним, ранее Бородянский извинился перед Гонтаревой за то, что в номере участвовал национальный академический украинский народный хор Украины имени Григория Верёвки, а Милованов заявил, что шутки в адрес экс-главы НБУ могут ухудшить инвестиционный климат на Украине.
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