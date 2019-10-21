Киев, 21 октября 2019, 08:49 — REGNUM Министр культуры молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский принёс извинения бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой за участие известного украинского академического народного хора в скандальном номере студии «Квартал 95». Об этом он написал 20 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее студия «Квартал 95» высмеяла пожар в доме Гонтаревой, назвав его «ярким событием». На концерте «Квартала 95» хор имени Верёвки исполнил пародию на народную песню, в которой звучали слова «Люди огонь увидели — помогать начали, вёдра схватили и прибежали, в огонь соляры доливали», «В песне этой мораль проста — дом сгорел от стыда».
Напоним, 17 сентября 2019 года в селе Гореничи под Киевом неизвестный злоумышленник сжёг дом Валерии Гонтаревой.
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Как сообщало издание «Гордон», ранее Гонтарева, которая проживает в Великобритании, заявила, что не вернётся на Украину, поскольку у неё там «ничего не осталось».
Отметим, что экс-глава НБУ фигурирует в уголовном производстве «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды».
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