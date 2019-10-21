Киев, , 09:42 — REGNUM Песня о пожаре в доме экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой, исполненная актёром студии «Квартал 95» и хором имени Верёвки, негативно отразится на инвестиционном климате Украины, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Об этом он написал 21 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр уверен, что международные инвесторы воспринимают Гонтареву как «выдающегося реформатора», под руководством которого была создана нынешняя система принятия решений НБУ.

В то же время, экс-глава НБУ якобы находится под давлением со стороны украинского бизнесмена Игоря Коломойского из-за истории с национализацией «Приватбанка», отметил Милованов.

«95 квартал» ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью… Поэтому, номер «95 квартала» о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат на Украине, и это влияние отрицательное», — считает министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Украины извинился перед Гонтаревой за участие хора имени Верёвки в номере студии «Квартал 95», в котором высмеивался пожар в доме экс-главы НБУ.

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