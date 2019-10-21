Стамбул, Турция, , 11:41 — REGNUM Операция «Источник мира» направлена исключительно против террористов, которые пытались создать террористическое государство возле турецкой границы. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на открытии Международного форума TRT World Forum в Стамбуле. Об этом 21 октября сообщило агентство Anadolu Ajansi.

«У южных границ Турции попытались создать де-факто террористическое государство. Анкара разрушила эти планы», — заявил турецкий министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что Анкара не видит других вариантов для урегулирования сирийского конфликта, кроме политического пути. Также он отметил, что турецкая армия предпринимает меры по минимализации ущерба мирному населению Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября армия Турции перешла границу с Сирией и начала военную операцию «Источник мира». После встречи 17 октября президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом Анкара объявила о приостановке наступления на 120 часов, чтобы позволить курдам покинуть 30-километровую зону, которую Анкара решила взять под свой контроль.

Ранее также сообщалось, что турецкие войска окружены в городе Рас эль-Айн.

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