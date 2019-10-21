Дамаск, , 08:37 — REGNUM Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии. Об этом заявила РИА Новости сирийский депутат Джансет Казан.

Как рассказала народная избранница, армия Турции не сможет долго находиться в занятом городе и вскоре отступит.

«Турецкая армия сейчас окружена сирийской. Поэтому мы не боимся», — заявила Казан.

Она подчеркнула, что турецких военных в данном районе не будет. А если туда придут курды, то будут находится под защитой сирийского государства.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября турецкая армия нарушила границу с Сирией и начала на севере соседнего государства, где проживает курдское население, операцию «Источник мира». После встречи 17 октября президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом было объявлено о приостановке военных действий на 120 часов, чтобы позволить курдам покинуть 30-километровую зону, которую Анкара решила создать вдоль своей границы в качестве зоны безопасности.

20 октября турецкие военные заявили о том, что взяли под контроль город Рас эль-Айн.