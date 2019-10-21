Сантьяго, , 05:18 — REGNUM Обнаружено ещё пятеро погибших в результате бушующих в Чили беспорядков, сообщила мэр столичного региона Карла Рубилар.

«Пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья», — рассказала Рубилар.

До этого сообщалось о пятерых погибших в сгоревших супермаркетах столицы.

Полиция Сантьяго сообщила о 156 пострадавших. В нескольких городах правительство ввело чрезвычайное положение.

Напомним, 14 октября протесты, в связи с повышением стоимости проезда в метро Сантьяго, переросли в масштабные беспорядки. Полицией задержаны более 300 человек.

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