Барселона, Испания, , 21:38 — REGNUM Власти Барселоны подсчитали ущерб, нанесенный городу несколькими днями массовых протестов и беспорядков, 18 октября передает агентство Reuters.

Барселона Daniel Aguilar

Согласно заявлению мэрии, три дня беспорядков в центре города с 15 по 17 октября стоили Барселоне не менее €1,5 млн ($1,67 млн).

Основная часть многотысячных акций протеста в Барселоне проходит мирно, однако каждый вечер сотни радикалов устраивают поджоги и столкновения с полицией.

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