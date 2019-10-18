Бейрут, , 20:55 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири обратился с речью к участникам акций протеста в стране, 18 октября передает агентство Reuters.

Харири заявил, что Ливан переживает «беспрецедентное, трудное время», и стране нужны масштабные экономические реформы, которые он обязуется начать в ближайшие 72 часа.

Премьер-министр Ливана отметил, что в правительстве и других органах власти многие сопротивляются реформам, которые могли бы разрешить экономический кризис.

«Есть те, кто ставил препятствия передо мной с момента формирования правительства… Но у нас больше нет времени, и я лично даю себе немного времени. Либо наши партнеры… откровенно ответят, либо я скажу другое» , — заявил Харири.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Ливане начались массовые акции протеста с требованием отставки правительства и президента. Протесты являются самыми крупными с 2011 года.

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