Бейрут, 18 октября 2019, 20:55 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири обратился с речью к участникам акций протеста в стране, 18 октября передает агентство Reuters.
Харири заявил, что Ливан переживает «беспрецедентное, трудное время», и стране нужны масштабные экономические реформы, которые он обязуется начать в ближайшие 72 часа.
Премьер-министр Ливана отметил, что в правительстве и других органах власти многие сопротивляются реформам, которые могли бы разрешить экономический кризис.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Ливане начались массовые акции протеста с требованием отставки правительства и президента. Протесты являются самыми крупными с 2011 года.
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