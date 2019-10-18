Бейрут, , 20:47 — REGNUM Города Ливана охвачены массовыми акциями протеста второй день подряд, 18 октября передает агентство Reuters.

Протестующие требуют отставки всего «коррумпированного режима» — в том числе главы правительства Саада Харири, спикера парламента Набиха Берри и президента Мишеля Ауна.

Протесты в стране являются самыми массовыми с «арабской весны» 2011 года, охватившей большинство стран Ближнего Востока. Из-за протестов отменено заседание правительства по проекту бюджета Ливана на 2020 год.

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