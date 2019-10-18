Бейрут, , 12:15 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири отменит запланированное заседание правительства и выступит с речью в связи с продолжающимися акциями протеста, об этом 18 октября сообщается на его официальном сайте Future Party.

Как сообщается, в ходе манифестаций вспыхнули беспорядки, а также столкновения с полицией. О пострадавших пока не сообщается. Акции протеста стали крупнейшими за последние годы.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в центре Бейрута продолжаются второй день, причиной недовольства граждан стало желание правительства увеличить налогообложение населения.

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