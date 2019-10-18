Бишкек, , 17:42 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Арстанбека Абдылдаева, заявившего на пресс-конференции о том, что он является богом и в 2020 году станет президентом вселенной, пишет «24.kg».

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В милиции отмечают, что досудебное производство открыто по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» Уголовного кодекса республики.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Арстанбек Абдылдаев, ставший известным не только в Киргизии, но и за рубежом после ряда пресс-конференций, на которых он делал нетривиальные заявления о будущем Земли.

Также следует отметить, что в ходе недавнего митинга его сторонники потребовали от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова передать власть Абдылдаеву.

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