Бишкек, , 20:04 — REGNUM Киргизстанский политик и бизнесмен Арстанбек Абдылдаев, также известный как Арстан Алай, объявил себя богом. Об этом сегодня на заседании парламента Киргизии сообщил директор государственной комиссии по делам религии Зайырбек Эргешов, передает «Kloop».

Отвечая на вопрос депутатов о том, какое наказание может понести Абдылдаев и его соратники за подобные заявления, глава госкомиссии сказал, что слова предпринимателя проверит соответствующая экспертиза. При этом чиновник не уточнил, какая именно.

«Другие его высказывания также проверяются. По итогам экспертизы будут предприняты меры», — уточнил Эргешов.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Киргизии Мирлан Каниметов отметил, что до тех пор, пока Абдылдаева и его соратников нельзя привлечь к ответственности за экстремизм до тех пор, пока эксперты не вынесут решение по его заявлению.

Ранее Арстанбек Абдылдаев уже выступал с громкими заявлениями. В 2012 году он стал известен благодаря заявлению о скором наступлении жра равенства и о том, что больше «зима не будет».

Киргизские психиаторы официально заявление общественного деятеля не комментируют.

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