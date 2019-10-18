Минск, , 17:12 — REGNUM Россия не позволяет Белоруссии воспользоваться наработками СССР в ракетостроении, поэтому Александр Лукашенко обратился за помощью к Китаю и Украине. Об этом он заявил сегодня, 18 октября, в Минске, выступая в Академии управления при президенте.

«Мы потихоньку подошли к тому, что мы сами можем создавать новые образцы вооружений. И нам надо часть узлов и агрегатов покупать. Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, в октябре 2016 года Лукашенко подверг Москву критике за отказ поставить Минску ракетные комплексы «Искандер» на фоне «активизации некоторых сил». Он заявил, что Белоруссия была вынуждена организовать у себя производство РСЗО «Полонез». Боеприпасы для белорусской ракетной системы залпового огня поставлялись из КНР, затем было организовано их производство на предприятиях ВПК Белоруссии.