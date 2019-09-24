Принимая 23 сентября с докладом председателя белорусского Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии создали ракету средней дальности и создадут более мощное оружие. Вечером того же дня пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт выступила с комментарием, призванным предотвратить наложение на постсоветскую республику санкций.

Минск, , 13:10 — REGNUM Читайте подробности: «Белоруссия оказалась в котле, в горячей политической точке» — Лукашенко

«Говоря о ракете средней дальности, имелась в виду не терминология, используемая в Договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и относящаяся к баллистическим и крылатым ракетам. Имелась в виду наша внутренняя классификация! И, в частности, речь шла о новом боеприпасе к отечественной РСЗО «Полонез», применение которого увеличило дальнюю границу поражения с 200 до 300 километров», — цитирует «Спутник» заявление пресс-секретаря белорусского лидера.

Как отметило издание, согласно международным договорам, Белоруссия не должна иметь такие ракеты (от 1000 до 5500 километров) — в противном случае на республику могут быть наложены санкции. Отметим, что вопрос об информированности официальным Минском международных организаций наличием своей «внутренней классификации» остался открытым.