Анкара, , 15:35 — REGNUM Очередную фазу мер, направленных на урегулировании в Сирии, намерен обсудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих переговорах в Сочи. Об этом сообщает 18 октября агентство Anadolu.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган заявил, что воспринимает встречу с Путиным, которая состоится в Сочи 22 октября, как очередной этап реализации шагов по Сирии.

Ранее о переговорах глав России и Турции по обстановке на северо-востоке Сирии сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщало ИА REGNUM, он указал на напряженность ситуации на сирийской территории к востоку от Евфрата из-за военной операцией Анкары «Источник мира».

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