Париж, , 15:01 — REGNUM Высший совет судебной власти Франции назначил Стефана Ноэля главой окружного суда Парижа, первого судебного органа Франции, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что официально Стефан Ноэль вступит в должность 22 октября.

Известно, что 52-летний Стефан Ноэль имеет безупречную карьеру. Он был советником по гражданским делам, генеральным прокурором города Бурж до вступления в должность главы окружного суда города Кретей в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре во Франции закончился многолетний суд по иску Федерального союза потребителей к известной игровой платформе Steam, принадлежащей компании Valve.

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