Париж, , 11:13 — REGNUM Во Франции закончился многолетний суд по иску Федерального союза потребителей к известной игровой платформе Steam, принадлежащей компании Valve. Об этом 19 сентября сообщил портал Rock Paper Shotgun.

Согласно вынесенному решению, Valve теперь обязана разрешить пользователям перепродавать приобретенные ими игры, возвращать бывшим клиентам средства, которые они содержали в кошельке Steam по их требованию, а также нести ответственность за вред, который могут нанести ПК приложения, реализуемые через эту площадку.

Пока неизвестно, будет ли Valve оспаривать решение суда, однако по мнению автора статьи, компания «несомненно» сделает это.

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Напомним, суд между Федеральным союзом потребителей Франции и Valve начался в декабре 2015 года. Ключевым вопросом в их противостоянии стало то, что компания заявляла: она продает лишь бессрочную подписку на игры, а не их цифровые копии. Французский суд в итоге не согласился с такой позицией.

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