Анкара, , 18:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал вице-президента США Майка Пенса в своем президентском дворце в Анкаре, 17 октября передает агентство Associated Press.

Политики пожали друг-другу руки, после чего уединились для проведения полуторачасовых закрытых переговоров по вопросам выхода США из Сирии и турецкой операции «Источник мира» против сирийских курдов.

После переговоров Эрдогана и Пенса должны состояться расширенные переговоры, в которых примут участие госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США Роберт О’Брайен.

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