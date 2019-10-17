Анкара, , 16:41 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в президентский дворец в Анкаре для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, 17 октября передает агентство Associated Press.

Вице-президент США Майк Пенс на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Tccb.gov.tr

Помпео и Пенса сопровождает советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Визит высокопоставленных представителей Соединенных Штатов к Эрдогану связан с выводом американских войск из Сирии и турецкой военной операцией «Источник мира», в ответ на которую США уже ввели санкции против Турции.

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