Соединённые Штаты Америки, , 09:09 — REGNUM Санкции, которые были введены президентом США Дональдом Трампом в отношении Турции в связи с начатой в Сирии военной операцией, недостаточны для того, чтобы разрешить ситуацию на северо-востоке САР. Такое мнение высказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявление о введении пакета санкций в отношении Турции не позволяет обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в заявлении Пелосии, опубликованном на сайте спикера.

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"Президент Трамп дал Турции зелёный свет для нападения на наших курдских партнёров, предав тысячи бойцов, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мир от варварства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — отметила политик. — Его беспорядочное принятие решений угрожает жизни людей, ставит под угрозу региональную безопасность и подрывает авторитет США в мире».

Принятые главой Белого дома решения Пелоси назвала «безответственными».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США 14 октября объявил, что глава белого дома Дональд Трамп подписал документы о новых антитурецких санкциях, введённых в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии.

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Так, Вашингтон повысил до 50% пошлины на сталь для Турции. Кроме того, американский минторг прекращает переговоры о торговой сделке с Анкарой на сумму сто миллиардов долларов. Также Соединённые Штаты ввели личные санкции против лиц, препятствующих прекращению боевых действий. В список были включены министерство национальной обороны и министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики. Также под санкции подпадают руководители этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез. Кроме того, в список добавлен министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.