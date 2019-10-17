Москва, , 14:03 — REGNUM Манера излагать мысли в письме президента США Дональда Трампа, направленного турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, несвойственна для официальной государственной переписки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров», — отметил пресс-секретарь.

По словам официального представителя Кремля, это письмо «весьма необычное».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отправлял турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо перед началом военной операции «Источник мира» в Сирии, где призывал президента Турции «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком». Послание было опубликовано Reuters 16 октября.

Американский лидер предлагал Эрдогану заключить хорошую сделку и «не подводить весь мир». По словам Трампа, история будет благодарна главе Турции, если он всё сделает правильно и гуманно.