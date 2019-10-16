Анкара, , 15:12 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует обсуждать прекращение боевых действий в Сирии с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем США Майком Помпео. Об этом турецкий лидер 16 октября рассказал корреспонденту телеканала Sky News.

«Я буду говорить только с [президентом США Дональдом] Трампом», — заявил глава республики.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба Белого дома в Вашингтоне распространила заявление о готовящейся встрече между Пенсом и Эрдоганом.

В документе также говорилось, что американский вице-президент заявит о призыве США к Турции немедленно прекратить боевые действия в Сирии.