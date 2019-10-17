Куала-Лумпур, , 11:46 — REGNUM Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла подчеркнул, что стране необходимо улучшить военно-морской флот, готовясь к возможным конфликтам в Южно-Китайском море, сообщает Sindonews.

Глава МИД Малайзии пояснил, что государство может подать ноту протеста Китаю, если тот нарушит территориальные границы страны, но Куала-Лумпуру не хватает военно-морских сил, поэтому Малайзия не выиграет в случае конфликта.

По его словам, военнослужащим малазийского флота будет сложно конкурировать с береговой охраной Китая, которая почти 24 часа находится к востоку от штата Саравак (Малайзия).

«Мы не хотим конфликта, но наши активы должны быть улучшены, чтобы мы могли лучше управлять своими территориальными водами в случае конфликта между основными державами в Южно-Китайском море», — отметил Сайфуддин Абдулла.

Напомним, Китай выдвигает претензии на большую часть акватории Южно-Китайского моря. Свои территориальные интересы здесь также преследуют Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Бруней и Тайвань.

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